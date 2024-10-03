На Кременчуччині продовжують дорожчати гречка, яйця та овочі

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Також продовжує зростати в ціні й автомобільний газ

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 3 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали овочі борщового набору, яйця, гречка та автогаз, трохи почала дешевшати морква.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі сезонні овочі, ягоди та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

картопля — на 1,00 грн за кг;

крупа гречана – на 0,50 грн за кг;

буряк — на 0,56 грн за кг;

капуста — на 0,30 грн за кг;

яйця — на 0,90 грн за десяток;

автогаз — на 0,75 грн за літр.

подешевшали:

морква — на 0,05 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, нещодавно фахівці Головного управління Держпродспоживслужби виявили завищення цін на деякі соціально значущі товари на торгових точках Глобинської громади.