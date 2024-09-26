Вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

Російська армія запустила 78 ударні безпілотники типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — рф)
У ніч на 26 вересня в 14 областях України зокрема і на Полтавщині, працювала протиповітряна оборона. Загалом сили оборони збили керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударні безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах.
Російська армія запустила 78 ударні безпілотники типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — рф).
Нагадаємо, станом на 8.21 Повітряні сили Збройних сил України фіксували безпілотник у Полтавській області, який рухався у бік Миргорода.
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