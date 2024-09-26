Магнітні бурі охопили Землю: як це може виплинути на здоров’я кременчужан

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 109

У цей день люди можуть відчувати погіршення самопочуття

26 вересня Землю накрила потужна магнітна буря. К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягнув 7 балів. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

У цей день люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.