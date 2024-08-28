На трьох вулицях Правобережжя відключили воду: комунальники ремонтують водопровід

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Частина Правобережжя Кременчука сьогодні залишилась без води.

Про це повідомляє КП «Кременчукводоканал». Через ремонтні роботи по заміні запірно-регулюючої арматури водопостачання тимчасово відключили за адресами:

вул. Олександрійська,1,2,3,5;

вул. Івана Приходька, 95А -111;

вул. Сержанта Філіппова, 37-47.

— КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 29.08.2024 для виконання робіт із заміни запірно-регулюючої арматури на мережах централізованого водопостачання в районі вул. Олександрійська тимчасово буде припинено подачу холодної води для споживачів за наступними адресами: вул. Олександрійська, 1,2,3,5; вул. Івана Приходька, 95А-111; вул. Сержанта Філіппова, 37-47. Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 серпня мешканцям кількох вулиць Правобережжя також відключали водопостачання у зв’язку із ремонтними роботами.