Минулої доби на Кременчуччині сталося чотири пожежі – під Семенівкою загорілися торф'яники (додано)

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Загиблих та постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано, але постраждали господарчі споруди та житлові будинки

За оперативною інформацією Кременчуцького районного управління ДСНС та Кременчуцької РВА за минулу добу на території нашого району сталося 4 пожежі. Одна пожежа зафіксовані на торфовищі.

Вчора, 27 серпня, о 14.35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Енергетиків в Кременчуці. По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горить суха рослинність на площі 200 квадратних метрів та відразу приступили до її гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати о 15.09. До гасіння пожежі залучалися 3 рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.

О 16.01 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Середпілля Градизької територіальної громади. Горіла суха рослинність на площі 100 квадратних метрів та виникла додаткова небезпека - через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на житловий будинок. Тому рятувальники не зволікаючи відразу почали гасіння пожежі. Загоряння вдалося ліквідувати о 13.55. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність, а також шиферна покрівля та дерев’яне перекриття житлового будинку. Пошкоджений сам житловий будинок, втім його вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося одне відділення Градизької місцевої пожежної охорони.

О 16.30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності в селі Веселий Поділ Семенівської громади. По прибуттю на місце виклику вогнеборці встановили, що горить суха рослинність на площі 4.2 га та відразу почали гасіння пожежі. Внаслідок горіння сухостою вогонь перекинувся на господарчу споруду. Пожежу вдалося ліквідувати о 21.16. Вогонь знищив не тільки суху рослинність на площі 4.2 га, а й господарчу споруду. Проте вдалося врятувати дві поруч розташовані господарчі споруди, літню кухню та житловий будинок. Травмованих чи загиблих внаслідок цієї пожежі також не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу 8-го державного пожежно-рятувального поста та дві одиниці пожежної техніки.

Як зазначають у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, причиною виникнення пожежі стало самовільне випалювання сухої рослинності. Особу, яка здійснювала випалювання сухої рослинності, було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 КУпАП.

Рятувальники нагадують, що трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.

- Не користуйтеся вогнем для знищення сухої рослинності. Не спалюйте сміття та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що призводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах, на дачних садибах та тягнуть за собою адміністративну і кримінальну відповідальність, - йдеться у повідомленні пресслужби Кременчуцького райуправління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцької РВА, учора вранці біля села Василівка тої ж Семенівської громади загорілися торф'яники. На гасіння вогню також залучалися рятувальники 8 ДПРП та місцева пожежна охорона селища Семенівки.

Додано:

Як повідомили в оперативній інформації за минулу добу Головного управління ДСНС України в Полтавській області, внаслідок пожежі торфовища біля села Василівка знищено поверхневі поклади торфу на площі 2 га. Станом на 21.00 вчорашнього дня залишилось ліквідувати горіння на площі 0,5 га.