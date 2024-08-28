Про те, що в Полтавській області застосовано ГАВ, спершу повідомило «Полтаваобленерго».
Про те, що в нашій області застосували аварійні відключення електроенергії, а крім того, продовжують діяти погодинні відключення, повідомив також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 28 серпня об 11.00 в області скасували графік аварійних відключень. Про це об 11.27 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Однак, у Кременчуці збільшили тривалість погодинного відключення світла на сьогодні — знеструмлюватимуть споживачів по три черги одночасно.
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