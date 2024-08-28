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Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині введені аварійні відключення електроенергії та продовжують діяти погодинні відключення (доповнено)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 888

 

Мешканців закликають ощадливо використовувати електроенергію

Про те, що в Полтавській області застосовано ГАВ, спершу повідомило «Полтаваобленерго».

— За розпорядженням НЕК «Укренерго», 28 серпня з 08:53 в області застосовано графік аварійних відключень (ГАВ) 1 та 2 черги, — зазначили в «Полтаваобленерго».

Про те, що в нашій області застосували аварійні відключення електроенергії, а крім того, продовжують діяти погодинні відключення, повідомив також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Важливо ощадливо використовувати електроенергію,  нагадав він. 

Доповнено:

За розпорядженням НЕК «Укренерго», 28 серпня об 11.00 в області скасували графік аварійних відключень. Про це об 11.27 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Однак, у Кременчуці збільшили тривалість погодинного відключення світла на сьогодні знеструмлюватимуть споживачів по три черги одночасно.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго Полтавська ОВА графік відключень ГАВ аварійні відключення
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