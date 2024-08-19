Фотофакт: на місці зупинки нового тролейбуса немає місця для тролейбуса

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Пообідді на місці зупинки нового тролейбуса 18А+, який запустили сьогодні, не залишилось місця для самого тролейбуса через припарковані автівки. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Зазначимо, що, однак і знака про те, що там зупинка громадського транспорту також немає.

На ранковій фотографії автівка була одна.

Нагадаємо, що на сесії міської ради 31 травня Віталій Малецький заявив, що планують також запустити рух тролейбусів на Ревівку. Він проходитиме повз вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Нескорених (колишня назва — Пугачова) та повз житловий комплекс «Дніпровська Рів’єра». Коли саме транспорт почне курсувати за цими напрямки міський голова тоді не уточнив.