«Кремінь» забиває перший гол у сезоні і здобуває перше очко

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 131

Тільки у третьому матчі нового футбольного сезону команді Ігоря Климовського вдалося поставити свій «автограф» у воротах суперника. До цього була невдача із «Олімпією» (Савинці) у кубковому протистоянні — 0:2 та програш з мінімальним рахунком у стартовому поєдинку турніру в першій лізі на «Славутич-Арені» запорізькому «Металургу» — 0:1.

«Кремінь», як відомо, домашні матчі чемпіонату змушений проводити поза Кременчуком, оскільки УПЛ заборонила використовувати штучне покриття «Кремінь-Арени» через його низьку якість. Цілком логічно, що з кількох варіантів домашньої арени керівництво ФК «Кремінь» обрало стадіон «Юність» у Горішніх Плавнях. Географічна близькість до Кременчука дозволяє найактивнішим прихильникам команди безпосередньо спостерігати за грою їхньої улюбленої команди.

І хто цього разу поїхав до Горішніх Плавнів, то не пожалкував, бо мав нагоду бачити перший успіх «Кременя» у новому чемпіонаті у першій лізі. А саме так — як успіх — слід розглядати нічийний підсумок матчу з харківським «Металістом 1925».

Багато футбольних фахівців та й уболівальників заздалегідь передбачали негативний для кременчуківців результат протистояння з харків’янами. Харківська команда, до речі, саме цього дня вона відзначала 8-му річницю з дня її створення, ще учора, так би мовити, виступала у вищому дивізіоні та й готувалася продовжити прописку у прем’єр-лізі.

Якщо «Кремінь» має найголовнішу поки що командну характеристику цьогорічного зразка — це наймолодша команда першої ліги — її середній вік складає 20,7 року, то «Металіст 1925» буквально «нашпигований» досвідченими футболістами. Ось, будь ласка: Максим Імереков — 33 роки, Владлен Юрченко — 30, Вячеслав Чурко та Максим Жичиков мають по 31-му, Олег Мозіль, Ігор Когут та бразилець Ауро Моура — по 28, на рік молодший Василь Кравець. І це футболісти, котрі «нанюхалися» пороху найвищого дивізіону українського футболу.

Але всю перевагу у футбольному досвіді, та й майстерності теж, молоді гравці «Кременя» нівелювали неабиякою самовідданістю та великим бажанням зіграти на позитивний результат. І «дитсадок» Ігоря Климовського домігся цього.

Так, територіальною та й часто ігровою перевагою переважно володіли харків’яни, однак футболісти «Кременя» не відсиджувалися лише в захисті, а достатньо вдало грали на контратаках. Перший удар по воротах у матчі зробили саме кременчуківці. Вже на 7-й хвилині зважився на удар Андрій Савицький — трохи неточно.

Лише на 31 хвилині перший по-справжньому гострий момент створили гості. Зусиллями найнебезпечнішого у їхньому складі, і до того ж найтехнічнішого, бразильця Аурі Моури. Своєю «чарівною» лівою (ми її ще згадаємо), він завдавав удару з близької відстані у нижній ближній від себе кут воріт, але просто здорово зіграв воротар «Кременя» Станіслав Оксененко, ліквідувавши загрозу.

І тут варто нагадати, що воротарю кременчуківської команди лише 18 років. У цьому матчі юний страж воріт зіграв не просто не за роками впевнено, але й просто натхненно. Його велика заслуга, що «Кремінь» завершив матч позитивною для себе нічиєю.

Тим часом після епізоду з Моурою відкривати рахунок мали господарі. Після подачі кутового метрів з 5-6-ти завдавав удару Олександр Дихтярук. Як на політ м’яча зреагував воротар «Металіста 1925» Олег Мозіль — можна тільки дивуватися і захоплюватися.

Що кременчуківська команда не зробила цього разу — вдалося вже у другому таймі, на 65-й хвилині. Переди цим — і це треба неодмінно відзначити — були вчасно тренерським штабом «Кременя» проведені дві заміни. Буквально за 5 хвилин до визначної для «Кременя» події на поле вийшли Іван Куць і Злат Златьєв.

І ось на 65-й хвилині вдається чергова контратака кременчуківців. У центрі поля м’яч отримує Куць і точним пасом у прорив правим флангом кидає Владислава Молька. Той десь від кута карного майданчика робить гарний простріл вздовж воріт, а на дальньому фланзі на нього чекає Златьєв. Удар з ходу у Злата вийшов просто блискучим — м’яч залетів у кут воріт «Металіста 1925». Так, це був перший гол «Кременя» в сезоні, і він видався справді чудовим. Як і вся комбінація команди.

Зрозуміло, гості, котрі в цьому матчі взагалі бачили себе переможцями, намагалися будь-що відігратися. Але до честі «Кременя» — команда Ігоря Климовського продовжувала захищатися, не шкодуючи сил.

Десять хвилин не вистачило кременчуківцям, аби спробувати довести гру до своєї перемоги. Можливо так би й було, аби не блискуча майстерність Аурі Мора, його дивовижна ліва. Десь з кута карного майданчика бразилець наскільки бездоганно виконав удар, що м’яч залетів у дальній від Оксененка верхній кут воріт. Як кажуть, це був удар, що неможливо взяти, хіба що стояти у тому куті з піднятими руками та чекати на приліт.

Рахунок став 1:1, і буквально за дві хвилини знову лунає повітряна тривога. Цей відрізок та додану п’ятихвилинку команди зіграють згодом. І то були найнапруженіші для тренерів та футболістів «Кременя» секунди і хвилини. Фінальний свисток — і їхня цілком заслужена і зрозуміла радість від досягнутого результату. Який, і це чи не найсуттєвіше, однозначно додасть настрою молодому колективу.

…Наступний матч у першій лізі «Кремінь» проведе 26 серпня у гостях із сумською «Вікторією».

Склад «Кременя» у матчі з «Металістом 1925»: Оксененко, Боровський, Дихтярук, Сабієв, Паламарчук, Савицький (Прокопчук. 75), Пастернак, Жданович, Рокотянський (Златьєв, 60), Молько (Заїченко, 90+1), Трофимюк (Куць,60).