Цієї неділі, 11 серпня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Серцево-легенева реанімація». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 3,5-4 години.

Після теоретичної частини учасники тренінгу матимуть змогу попрактикуватися із навчальним манекеном, тренажером АЗД (автоматичний зовнішній дефібрилятор) та мішком Амбу.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.