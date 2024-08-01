З нового навчального року кременчуцьку гімназію № 16 ймовірно очолить одна з заступниць директорів шкіл міста. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 1 серпня.
Нагадаємо, 31 липня директор гімназії № 16 Олексій Довбня звільнився у зв’язку з виходом на пенсію. На посаді директора гімназії № 16 він працював 33 роки.
З власних джерел «Кременчуцького Телеграфа» в освітніх колах стало відомо, що кандидаткою на посаду директора гімназії № 16 є Ксенія Лаврик, заступниця директора ліцею № 10 «Лінгвіст» з виховної роботи.
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