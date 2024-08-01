Гімназію №16 ймовірно очолить один із заступників директорів шкіл Кременчука — Малецький (доповнено)

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До 1 вересня стане відомо, хто керуватиме гімназією

З нового навчального року кременчуцьку гімназію № 16 ймовірно очолить одна з заступниць директорів шкіл міста. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 1 серпня.

— Це одна з молодих заступників директорів шкіл міста. Робота у цьому питанні триває. До 1 вересня стане відомо, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, 31 липня директор гімназії № 16 Олексій Довбня звільнився у зв’язку з виходом на пенсію. На посаді директора гімназії № 16 він працював 33 роки.

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З власних джерел «Кременчуцького Телеграфа» в освітніх колах стало відомо, що кандидаткою на посаду директора гімназії № 16 є Ксенія Лаврик, заступниця директора ліцею № 10 «Лінгвіст» з виховної роботи.