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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у пожежі загинув чоловік — поліція

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 145

 

Правоохоронці встановлюють причина та обставини події  

Сьогодні, 1 серпня, близько 7.00 у селі Лелюхівка на Полтавщині у пожежі загинув чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після того, як рятувальники загасили пожежу, у приміщенні виявили тіло 51-річного господаря будинку.

Для встановлення причин смерті загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні разом із надзвичайниками врятували жінку із пожежі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пожежа загиблий поліція ДСНС
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