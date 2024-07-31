У художній галереї Кременчука відкриють три нові виставки

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 128

7 серпня у Кременчуцькій художній галереї відкриються три нові виставки від митців Кременчука та Горішніх Плавнів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У галереї відкриють спільну виставку робіт художників з Кременчука та Горішніх Плавнів «Медовий Спас». Планується розміщення понад 50 творів художників на цю тему у великому залі галереї.

— На експозицію будуть представлені не тільки художні твори, виконані в різних стилях, але й експонати, — йдеться у повідомленні.

Спільну фотовиставку «Зупинись, мить!» у малому залі представлять фотографи Наталя Тарасова, Роберт Гармидер, Михайло Стогній (м.Горішні Плавні).

Філателістична виставка члена Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Петра Павелка «Любиш мед споживати — люби і бджіл шанувати» буде експонуватися на стендах у великому залі галереї. Це — марки, поштівки та конверти на відповідну тему.

Офіційне відкриття виставок заплановане на 16.00. Працюватимуть вони до 18 серпня 2024 року.

У міській раді зазначили, що у малому залі галереї продовжиться флористична виставка Ольги Сидоренко «Якоріння».

Нагадаємо, у Кременчуцькому музеї історії авіації і космонавтики створять відділ історії побуту XX століття. У майбутньому відділ може перерости у повноцінний музей, який матиме назву «Стара квартира».