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Надзвичайні новини

Mercedes-Benz Brabus та 176 тисяч євро хабаря: НАБУ і САП скерували до суду справу проти колишнього голови Полтавської ОДА

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 0

Також судитимуть його радника

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього голови Полтавської облдержадміністрації та його радника в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомила пресслужба НАБУ 30 липня.

Слідство встановило, що у 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА, за пособництва радника, отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро. За ці кошти посадовець мав забезпечити перемогу компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.

Згодом, так і не виконавши взяті на себе зобов’язання, посадовець натякнув директору компанії на необхідність повторного надання хабаря. У результаті він отримав елітний автомобіль Mercedes-Benz Brabus вартістю понад 6,5 млн грн.

Для приховування одержання неправомірної вигоди обвинувачені використовували банківські рахунки компанії-нерезидента. Елітний автомобіль посадовець отримав як подарунок на свій день народження, після чого оформив його на іншу особу.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Відомо, що з 30 грудня 2014 по 15 березня 2019 посаду голови Полтавської ОДА обіймав Валерій Головко.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Валерій Головко НАБУ САП хабар
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