У Кременчуці планують перевірити готовність закладів освіти до нового навчального року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Комісія, що оцінюватиме стан готовності, почне працювати з 1 серпня

Кременчуцький виконавчий комітет планує створити комісії, яка перевірятиме готовність закладів освіти до нового навчального року та стан їх укриттів. Про це стало відомо з проєктів рішення виконкому, які оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

Відомо, що комісія, яка оцінюватиме готовність, почне працювати з 1 серпня. Перевірки триватимуть протягом 23 діб. Обидві комісії очолюватиме заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.