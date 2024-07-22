У Кременчуці планують перевірити готовність закладів освіти до нового навчального року

Кременчуцький виконавчий комітет планує створити комісії, яка перевірятиме готовність закладів освіти до нового навчального року та стан їх укриттів. Про це стало відомо з проєктів рішення виконкому, які оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.
Відомо, що комісія, яка оцінюватиме готовність, почне працювати з 1 серпня. Перевірки триватимуть протягом 23 діб. Обидві комісії очолюватиме заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко.
Нагадаємо, 5 липня міська влада анонсувала варіант навчального процесу з 1 вересня. Можливо, що діти навчатимуться у суботу і матимуть 56 діб канікул взимку.
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