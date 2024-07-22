Криворудський ліцей на Кременчуччині отримав відзнаку облради за волонтерську діяльність

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 0

Від початку повномасштабного вторгнення заклад освіти підтримує переселенців та допомагає військовим

Колектив Криворудського ліцею Семенівської селищної ради отримав відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

Разом із депутатом обласної ради Олександром Лемешком Біленький відвідав заклад та передав колективу нагороду.

Заклад став осередком волонтерського руху з початку повномасштабного вторгнення. Його працівники допомогли близько 200 переселенцям, учні проводять благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки, — пише Біленький.

Як повідомляє голова облради, така волонтерська відзнака запроваджена вперше, має два ступені і супроводжується значком та посвідченням.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради відзначили освітян, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд.