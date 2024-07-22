Криворудський ліцей на Кременчуччині отримав відзнаку облради за волонтерську діяльність

Від початку повномасштабного вторгнення заклад освіти підтримує переселенців та допомагає військовим
Колектив Криворудського ліцею Семенівської селищної ради отримав відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.
Разом із депутатом обласної ради Олександром Лемешком Біленький відвідав заклад та передав колективу нагороду.
Як повідомляє голова облради, така волонтерська відзнака запроваджена вперше, має два ступені і супроводжується значком та посвідченням.
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради відзначили освітян, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд.
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