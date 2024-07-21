22 липня на Полтавщині діятимуть черги відключень електрики — обленерго

У понеділок, 22 липня, на Полтавщині протягом всієї доби вимикатимуть електроенергію. Про це повідомили на сайті підприємства «Полтаваобленерго».
Кількість черг, що діятимуть 22 липня (погодинно):
Ознайомитись з чергами можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ.
Нагадаємо, керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь роз’яснив, чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень.
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