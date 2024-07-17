«Створені ФСБ». Центр стратегічних комунікацій розвінчує фейк про ТЦК

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

У Центрі розповідають, що таку заяву поширюють, щоб «налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони»

Мережею шириться заява французького політолога Паскаля Боніфаса про те, що територіальні центри комплектування створені російською службою безпеки, «аби нашкодити президенту Зеленському, який взагалі проти ТЦК». У Центрі стратегічних комунікацій стверджують, що це — російський фейк. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП 17 липня.

У ЦСК звертають увагу на самого Паскаля Боніфаса.

— Він давній «помічник» російської пропаганди — ще з 2017 року він співпрацює з дискусійним клубом «Валдай», який є міжнародним майданчиком для проросійських діячів. Його ім’я регулярно з’являється на шпальтах офіційних російських видань. Тезу про те, що на Заході нібито більше не вірять у перемогу України, Боніфас вперше озвучив ще у травні 2024 року, — йдеться у повідомленні.

У Центрі розповідають, що таку заяву поширюють, щоб «налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони, а відтак — підірвати обороноздатність України і ускладнити становище наших захисників на фронті».

Нагадаємо, Національна поліція прокоментувала інформацію, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів.