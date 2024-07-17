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У Кременчуці фіксують погіршення стану повітря: з чим це пов’язано

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 128

За останні кілька років влітку систематично спостерігається підвищення рівня вмісту забруднювальних речовин у повітрі Кременчука

У період з 8 по 13 липня у повітрі Кременчука виявили перевищення забруднювальних речовин. Це пов’язано з тим, що метеоумови ускладнювали їх розсіювання. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря 17 липня. 

За словами фахівців, забруднення у повітрі не розсіювалось через спеку та слабкий вітер. 

Як вказали у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології, концентрація пилу у повітрі була вищою у 1,1 — 1,2 раза від норми (з 8-12 липня), формальдегіду — у 3,9 — 6,7 раза. 

Проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька, неподалік зупинок «Кредмаш» та «Центральний ринок». Загалом проаналізовано 476 проб. 

У лабораторії додали, що за останні кілька років влітку систематично спостерігається підвищення рівня вмісту забруднювальних речовин у повітрі Кременчука. 

Нагадаємо, у повітрі з 3 по 8 червня виявили перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду, діоксид азоту та пилу. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ecoaction.org.ua
Теги: забруднення повітря
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