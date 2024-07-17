У Кременчуці фіксують погіршення стану повітря: з чим це пов’язано

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За останні кілька років влітку систематично спостерігається підвищення рівня вмісту забруднювальних речовин у повітрі Кременчука

У період з 8 по 13 липня у повітрі Кременчука виявили перевищення забруднювальних речовин. Це пов’язано з тим, що метеоумови ускладнювали їх розсіювання. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря 17 липня.

За словами фахівців, забруднення у повітрі не розсіювалось через спеку та слабкий вітер.

Як вказали у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології, концентрація пилу у повітрі була вищою у 1,1 — 1,2 раза від норми (з 8-12 липня), формальдегіду — у 3,9 — 6,7 раза.

Проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька, неподалік зупинок «Кредмаш» та «Центральний ринок». Загалом проаналізовано 476 проб.

У лабораторії додали, що за останні кілька років влітку систематично спостерігається підвищення рівня вмісту забруднювальних речовин у повітрі Кременчука.

Нагадаємо, у повітрі з 3 по 8 червня виявили перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду, діоксид азоту та пилу.