Олександр очолював Кременчуцьку Спілку ветеранів війни в Афганістані, а також був кандидатом на посаду мера міста
У п’ятницю, 12 липня, Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Олександром Бортником.
До лав Збройних сил України чоловік приєднався у перший рік великої війни — у листопаді 2022 року.
Загинув Олександр 3 липня під час виконання бойового завдання поблизу селища Желанне Покровського району на Донеччині.
У загиблого бійця лишилися мати, дружина та шестеро дітей.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, раніше ми писали, чим відомий Олександр Бортник серед кременчужан.
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