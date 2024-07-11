Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим військовослужбовцем Олександром Бортником (уточнено)

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 367

Олександр очолював Кременчуцьку Спілку ветеранів війни в Афганістані, а також був кандидатом на посаду мера міста

У п’ятницю, 12 липня, Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Олександром Бортником.

До лав Збройних сил України чоловік приєднався у перший рік великої війни — у листопаді 2022 року.

Загинув Олександр 3 липня під час виконання бойового завдання поблизу селища Желанне Покровського району на Донеччині.

У загиблого бійця лишилися мати, дружина та шестеро дітей.