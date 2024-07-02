Цієї неділі, 7 липня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Невідкладні стани». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 2,5 години.
Під час теоретичної та практичної частини відвідувачі заходу дізнаються, що потрібно робити під час знепритомнення, інсульту, судомного нападу, термічним опікам та багато іншого.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, минулої неділі Роман Бутрімов навчав кременчужан проводити серцево-легеневу реанімацію.
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