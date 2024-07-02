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У неділю кременчужанам розкажуть, як надавати першу допомогу при невідкладних станах (афіша)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 153

 

Для участі у заході потрібна попередня реєстрація

Цієї неділі, 7 липня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Невідкладні стани». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 2,5 години.

Під час теоретичної та практичної частини відвідувачі заходу дізнаються, що потрібно робити під час знепритомнення, інсульту, судомного нападу, термічним опікам та багато іншого.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

  • 2 пари гумових рукавичок;
  • нотатник та ручку.

Нагадаємо, минулої неділі Роман Бутрімов навчав кременчужан проводити серцево-легеневу реанімацію.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Роман Бутрімов тренінг домедична допомога
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