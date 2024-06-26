Як закохатися у читання? — книжкова блогерка радить читати сучасну літературу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

Міла Іванцова «Намальовані люди»

Книга української письменниці, у якій змальовано події зими 2013-2014 р. Про Майдан та антимайдан, про звичайних людей, які опинилися у вирі сучасної історії. Життєвий досвід кожної людини унікальний й неповторний, саме в цьому його цінність. Події, описані в творі, поєднують у собі вигаданий сюжет, у якому подекуди з’являються історії реальних людей, які мужньо тримали оборону протягом Революції Гідності. Україна та Київ, сила мужності та кохання, людяність та любов, буденність та важливі зміни. Неперевершений роман, який точно заслуговує на увагу широкого кола читачів.

Розі Волш «Сім щасливих днів»

Тривалий шлюб Сари завершуються розлученням, та майже одразу вона зустрічає Едді. Щасливі та закохані вони проводять разом тиждень. Далі на Сару чекають справи, а Едді летить у відпустку. Розлука мала тривати недовго, однак чоловік зникає, так і не зателефонувавши Сарі з аеропорту, як обіцяв. Жінка щосили намагається зрозуміти, що сталося з її коханим та чому він так вчинив. В пошуках правди їй доведеться зануритися в трагічні події дев’ятнадцятирічної давнини і наново їх згадати. Збіг обставин чи все ж таки доля звела їх разом? Чудовий роман, який тримає в напрузі до останньої сторінки.

Аньес Мартен-Люган «Вибачте, на мене чекають»

Яель — жінка, яка не уявляє себе без шалених навантажень роботою та без чіткого графіка щоденних звичок. «Вибачте, на мене чекають» — фраза, яка стала для неї буденною. Шеф ось-ось запропонує їй стати партнером агенції, для клієнтів вона — краща з кращих. От тільки рідні не можуть змиритися з її одержимістю роботою. Вона прагне успіху і не хоче присвячувати свій час створенню сімейного затишку, якого не потребує. Можливо, все було б інакше, якби Марк раптово не зник з її життя 10 років тому. Якщо ви скучили за справжньою, життєвою історією з реалістичними персонажами, раджу звернути увагу на цю книгу.

Алі Гейзелвуд «Гіпотеза кохання»

Роман, який став миттєвим бестселером і ТікТок-сенсацією. Олівія Сміт — біологиня, вона працює над дослідженнями, які допоможуть діагностувати рак підшлункової залози на ранніх стадіях. Професор кафедри Адам Карлсен має досвід та успіхи в науці, але завдяки своїй прискіпливості для аспірантів став гіршим за нічні жахіття. Їх обох цікавить тільки наука, але щоб допомогти один одному, вони домовляються про фальшиві стосунки, які виявляться сильнішими за гепотезу кохання. У достатньо романтичному творі з легким сюжетом, авторка зачіпає тему гендерних стереотипів і дискримінації жінок у галузях STEM, що робить його ще цікавішим.

Анна Петрів «Несамовитий»

Події відбуваються у Львові і в Коломиї. Ігор Хорунжий має військовий досвід, працює слідчим. Софія займається адвокатською практикою та захищає успішного актора, якого звинувачують у вбивстві. Колись Софія та Ігор були одногрупниками, колись вони кохали один одного, але війна внесла зміни у їхнє життя. Через багато років їм доведеться працювати разом над складною справою, намагаючись не зачіпати спільне минуле. Роман про те, що, попри химерні ігри долі, треба завжди плекати в собі людяність, дотримуватися обіцянок та довіряти людям. Книга написана сучасно, талановито й цікаво.

Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку»

Душевна історія про жінок, які повертаються у місце свого дитинства для того, щоб розібратися у своїх почуттях та прийняти важливі для себе рішення. П’ять жінок однієї родини різного віку, з різними бажаннями та звичками, дуже близькі між собою. Для кожної героїні відпочинок у будинку бабусі упродовж літа, матимете своє особливе значення та вплине на їхнє майбутнє. Книга відгукнеться багатьом читачам, бо має теплу родинну атмосферу, своєрідних персонажів, дотепний гумор та емоційний перебіг подій.

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а також писали про те, що книжкова блогерка ініціює проєкт для дітей, який підвищить їх інтерес до читання