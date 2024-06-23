З 1 вересня більшість шкіл Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання

З 1 вересня 2024 року 22 школи Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання. Про це стало відомо з презентації департаменту освіти Кременчука за 21 червня.
Відомо, що 9 кременчуцьких закладів освіти розпочнуть свою роботу у змішаному форматі:
Ліцей № 13 продовжуватиме працювати у дистанційному форматі.
Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.
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