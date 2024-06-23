З 1 вересня більшість шкіл Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання

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З 1 вересня 2024 року 22 школи Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання. Про це стало відомо з презентації департаменту освіти Кременчука за 21 червня.

Відомо, що 9 кременчуцьких закладів освіти розпочнуть свою роботу у змішаному форматі:

Гімназія № 1

Гімназія № 3

Ліцей № 5

Гімназія № 8

Ліцей № 10

Ліцей № 11

Гімназія № 12

Гімназія № 22

Ліцей № 25

Ліцей № 13 продовжуватиме працювати у дистанційному форматі.

Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.