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Зник Приходько. Музичну школу у Кременчуці частково декомунізували

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 3

 

Незабаром планують змінити ім'я школи 

У Кременчуці частково декомунізували дитячу музичну школу № 1 — зняли меморіальну дошку на честь Героя Радянського Союзу П.С.Приходька.

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Зазначимо, що найближчим часом Кременчуцьку дитячу музичну школу № 1 перейменують. Замість імені Чайковського комісія з питань найменування об'єктів топоніміки ухвалила рішення присвоїти їй ім’я видатного українського композитора Миколи Лисенка. Микола Лисенко — фундатор, засновник української класичної музики та засновник композиторської школи. Крім того, Лисенко — наш земляк, народився у селі Гриньки Кременчуцького району.

 

Дитяча музична школа увійшла до переліку пам’яток культурної спадщини

Народне семикомплектне початкове училище в Кременчуці 1914 року будівництва, нині дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського, — об’єкт архітектури. Він увійшов у розширений перелік пам’яток культурної спадщини. Про це стало відомо з розпорядження керівника Полтавської обласної військової адміністрації № 26 від 10 січня 2024 року.

Дитяча музична школа № 1 вважається однією з найстаріших у колишньому пострадянському просторі. У роки Другої світової війни у приміщенні школи розміщувався евакогоспіталь та табір для радянських військовополонених. Під час війни будівля була пошкоджена, відбудована на початку 1950-х років і в ній знову працювала загальноосвітня школа № 1.

Будинок музичної школи двоповерховий, цегляний, з напівпідвалом. Перший поверх декорований дощатим рустом. Вікна першого поверху лучкові, другого — прямокутні, наличники із «замками». Наріжні частини будівлі прикрашені  п’ятикутними аттиками, декорованими півкруглими вікнами з потрійними наличниками.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», у 2020 році Кременчуцькій дитячій музичній школі виповнилося 100 років.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Анна Душенко
Теги: деколонізація музична школа перейменування Приходько меморіальна дошка
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