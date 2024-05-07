У центрі Кременчука сталась пожежа: що відомо

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У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання

Ввечері 6 травня у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Покровській сталась пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Зазначили, що від пожежі працівники ДСНС врятували одну людину. Від вогню пошкодився диван. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.