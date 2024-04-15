Дзюдоїст з Кременчука Ярослав Омельченко – срібний призер Кубку Європи U-21

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 413

Ярослав Омельченко візьме участь у наступному етапі юніорського Кубка Європи, який відбудеться 20-21 квітня в італійському Ліньяно

Минулими вихідними, 13-14 квітня, у Познані (Польща) відбувся черговий етап Кубка Європи серед юніорів, який зібрав понад 390 спортсменів з 20 країн. У складі збірної України виступив вихованець спортивного клубу «Легіон» Ярослав Омельченко. Про виступ вихованця «Кременчуцькому Телеграфу» розповів тренер Василь Волошин.

Ярослав Омельченко змагався у ваговій категорії — понад 100 кг. Й завоював срібло Кубка Європи U-21 у своїй ваговій категорії.

На своєму шляху Ярослав провів 4 зустрічі. Він здолав суперників з Польщі, Казахстану та Естонії, проте у фіналі, на жаль, поступився представнику Чехії Раску.

— У березні Ярослав став срібним призером чемпіонату України до 21 року. Минулого року завоював срібло чемпіонату Європи серед кадетів. Щодо цього виступу, то результатом задоволений. Спортсмен розвивається, можливо не такими темпами, як нам хочеться, але у нього є позитивна динаміка. Хочеться подякувати почесному президенту КСЕ «Легіон-спорт» Володимиру Матицину за підтримку спортсменів, за можливість тренуватися та розвиватися, — зауважив тренер Василь Волошин.

По поверненню в Україну частина юніорської команди продовжить підготовку на тренувальному зборі в НСЦ «Конча-Заспа», який розпочався 14 квітня. Ярослав Омельченко візьме участь у наступному етапі юніорського Кубка Європи, який відбудеться 20-21 квітня в італійському Ліньяно.