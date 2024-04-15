Дзюдоїст з Кременчука Ярослав Омельченко – срібний призер Кубку Європи U-21

Ярослав Омельченко візьме участь у наступному етапі юніорського Кубка Європи, який відбудеться 20-21 квітня в італійському Ліньяно
Минулими вихідними, 13-14 квітня, у Познані (Польща) відбувся черговий етап Кубка Європи серед юніорів, який зібрав понад 390 спортсменів з 20 країн. У складі збірної України виступив вихованець спортивного клубу «Легіон» Ярослав Омельченко. Про виступ вихованця «Кременчуцькому Телеграфу» розповів тренер Василь Волошин.
Ярослав Омельченко змагався у ваговій категорії — понад 100 кг. Й завоював срібло Кубка Європи U-21 у своїй ваговій категорії.
На своєму шляху Ярослав провів 4 зустрічі. Він здолав суперників з Польщі, Казахстану та Естонії, проте у фіналі, на жаль, поступився представнику Чехії Раску.
По поверненню в Україну частина юніорської команди продовжить підготовку на тренувальному зборі в НСЦ «Конча-Заспа», який розпочався 14 квітня. Ярослав Омельченко візьме участь у наступному етапі юніорського Кубка Європи, який відбудеться 20-21 квітня в італійському Ліньяно.
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