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Кременчук, Фотоколекція

Напередодні Дня народження Тараса Шевченка кременчужани вшанували його пам'ять

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 101

 

До пам'ятника поету поклали квіти

8 березня у Кременчуці вшанували пам'ять Тараса Шевченка, поклавши квіти до його пам'ятника у районі річкового вокзалу.

Тарас Григорович народився 9 березня 1814 року у с. Моринці Черкаської області, а помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі. Його шанують, як українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, етнографа та діяча українського національного руху, члена Кирило-Мефодіївського братства.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: Тарас Шевченко вшанування покладання квітів пам'ятник
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