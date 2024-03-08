Напередодні Дня народження Тараса Шевченка кременчужани вшанували його пам'ять

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 101

8 березня у Кременчуці вшанували пам'ять Тараса Шевченка, поклавши квіти до його пам'ятника у районі річкового вокзалу.

Тарас Григорович народився 9 березня 1814 року у с. Моринці Черкаської області, а помер 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі. Його шанують, як українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, етнографа та діяча українського національного руху, члена Кирило-Мефодіївського братства.