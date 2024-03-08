У Кременчуці Honda збила пішоходку

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 0

7 березня близько 12.50 на вулиці Правобережній у місті Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала пішохідка. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Honda наїхав на 28-річну пішоходку. Постраждалу ушпиталили.

Причини та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються слідством.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.