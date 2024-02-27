Де у Кременчуці 28 лютого не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 28 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;

с. Потоки, вул. Соснова;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

пр-д Заміський, 1/5-7;

вул. Сержанта Мельничука, 52-91;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;

вул. Троїцька, 33-35;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Чайковського;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Олександрійська;

вул. Заводська, 1-40;

с. Потоки, вул. Центральна, 9, 11, 13;

пров. Прибережний, 3-10А;

пр-д Сонячний, 30-45;

туп. Сонячний, 38/12, 40;

вул. Енергетиків, 11-75;

пров. Героїв Охтирки, 3, 6, 12, 14;

вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;

вул. Кривушанська, 1/6-26;

вул. Прирічна, 19-28;

вул. Ромаданівська, 1-9;

вул. Тракторна, 21/13, 23/20;

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.

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