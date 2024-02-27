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Де у Кременчуці 28 лютого не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 79

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 28 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
  • с. Потоки, вул. Соснова;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр-д Заміський, 1/5-7;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
  • пров. Трудовий, 3-12;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
  • вул. Троїцька, 33-35;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Чайковського;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • с. Потоки, вул. Центральна, 9, 11, 13;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • пр-д Сонячний, 30-45;
  • туп. Сонячний, 38/12, 40;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Героїв Охтирки, 3, 6, 12, 14;
  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
  • вул. Кривушанська, 1/6-26;
  • вул. Прирічна, 19-28;
  • вул. Ромаданівська, 1-9;
  • вул. Тракторна, 21/13, 23/20;
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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