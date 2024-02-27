Де у Кременчуці 28 лютого не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 28 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
- с. Потоки, вул. Соснова;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр-д Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
- вул. Троїцька, 33-35;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Чайковського;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Олександрійська;
- вул. Заводська, 1-40;
- с. Потоки, вул. Центральна, 9, 11, 13;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пр-д Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12, 40;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Героїв Охтирки, 3, 6, 12, 14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромаданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13, 23/20;
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.
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