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Де у Кременчуці 7 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 7 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кремневий, 4-16;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • вул. Соломії Крушельницької, 4-28;
  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Затонний, 3-11;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарска, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3, 5, 7;
  • пров. Річковий, 4-14/29;
  • вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12;
  • вул. Єгорова, 5-11;
  • вул. Республіканська, 23-94;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • вул. Василя Стуса, 6-19/2;
  • пров. Василя Стуса, 3;
  • вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
  • вул. Мирослава Скорика, 18/20-24;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  •  вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сивашський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
  • с. Потоки, вул. Соснова, 1В.

З 00.00 до 6.00

  • вул. Віри Холодної, 33, 66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
  • пр-д Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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