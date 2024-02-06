Де у Кременчуці 7 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:00
Переглядів: 410
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 7 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремневий, 4-16;
- вул. Одеська, 9-31А;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 4-28;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарска, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3, 5, 7;
- пров. Річковий, 4-14/29;
- вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12;
- вул. Єгорова, 5-11;
- вул. Республіканська, 23-94;
- пров. Автобусний, 1-36;
- вул. Василя Стуса, 6-19/2;
- пров. Василя Стуса, 3;
- вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
- вул. Мирослава Скорика, 18/20-24;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сивашський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
- с. Потоки, вул. Соснова, 1В.
З 00.00 до 6.00
- вул. Віри Холодної, 33, 66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
- пр-д Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.