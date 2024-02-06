В Рокитненській гімназії урочисто відкрили терапевтичну кімнату іграшки

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У вівторок, 6 лютого, у Рокитненській гімназії відбулося урочисте відкриття першого на Кременчуччині терапевтичного кабінету іграшки, який створено в межах волонтерського проєкту арттерапевткині Вікторії Назаревич «Toy Therapy Room».

Терапевтична кімната іграшки — це простір для відновлення, де дитина та дорослий зможуть знайти ресурс впоратися з важкими емоціями, повернути хороший настрій, надію і посилити стійкість до травм.

На урочистому відкритті були присутні директор гімназії Дмитро Боярський, робітники навчального закладу, психологиня Любов Шаврова, а також гості: голова Омельницької сільської ради Андрій Пирог, староста села Рокитне Олена Лагай та інші.

Захід почався у залі біля оформленої фотозони, але повітряна тривога змусила всіх учасників перейти в укриття, де й продовжилися урочистості.

Зазначимо, що укриття в Рокитненській гімназії обладнане потужною вентиляцією, системою освітлення. В укритті проведений капітальний ремонт, встановлені парти, стільці й столи для того, щоб освітній процес не припинявся.

Саме про те, як допомогти дітям, які знаходяться в стані війни, інтегруватися в шкільне середовище, говорили під час відкриття терапевтичної кімнати іграшки.

— У терапевтичній кімнаті іграшки можна втілювати психологічні хвилинки релаксації, рекомендовані Міністерством освіти та науки України для реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. Тут діти зможуть знайти комфорт та підтримку у надійному середовищі, де ігри та психологічні заняття спрямовані на розвиток їхнього емоційного благополуччя, — розповів голова Омельницької сільської ради Андрій Пирог.

Директор Рокитненської гімназії Дмитро Боярський зазначив, що в гімназії навчаються 135 дітей віком від 6 до 15 років. Майже всі вони потребують психологічної підтримки, бо кожен день чують сирени й відчувають небезпеку. Все це відображається на здоров’ї дітей.

— Ми долучилися до волонтерського проєкту, обладнали кімнату. Відділ освіти закупив нам жалюзі, сучасні меблі, ми провели необхідний ремонт. На все витратили 50 тисяч грн. Працівники й вся громада долучилися до акції з наповнення кімнати іграшками. Вдячний всім, хто відгукнувся та взяв участь і обладнанні кімнати. Тут будуть проводитися психологічні хвилинки, майстер-класи, релаксації. Шкільний психолог буде працювати з дітьми — учнями гімназії й з дітьми, які вимушені були переїхати зі своїх домівок, — розповів директор.

Про важливість відкриття ігрового простору говорила також староста села Рокитне Олена Лагай. Разом з дітьми жінка взяла участь у майстер-класі з виготовлення іграшок, який провела психологиня гімназії Любов Шаврова. Вона також розповіла про головну мету проєкту — створити безпечний простір для дітей з іграшкою, де вони зможуть відвернутися, виразити свої почуття, знайти підтримку психолога та обрати ту іграшку, яка допоможе прожити наслідки війни.

— Діти прийдуть до кімнати, оберуть ту іграшку, яка подобається, та візьмуть її з собою, щоб разом прожити ті чи інші події. Коли іграшка стає непотрібною, її повертають у кімнату. Дитина може отримати друга, про якого буде піклуватися і через якого матиме можливість транслювати нам свій внутрішній світ. А це, своєю чергою, дуже важливі підказки для нас, дорослих. Адже таким чином ми дізнаємося про справжні потреби та бажання дитини, — зазначила психологиня.

Головною іграшкою в кімнаті є Хібукі (у перекладі «обійми») — це унікальна терапевтична іграшка, яка виникла у 2006 році в Ізраїлі. Сьогодні Хібукі намагається якомога більше обійняти дітей в Україні, допомагає їм пережити травму, впоратися з болем, втратою й руйнуваннями.

Протягом заходу учні гімназії виконували пісні, читали вірші, після чого під аплодисменти проголосили 6 лютого 2024 року — Днем народження терапевтичної кімнати в Рокитненській гімназії.

Після відбою всі охочі відвідали терапевтичну кімнату й роздивилися всі іграшки, книжки та куточок релаксу, обладнані для дітей й дорослих Рокитненської гімназії.