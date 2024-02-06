В Рокитненській гімназії урочисто відкрили терапевтичну кімнату іграшки

У вівторок, 6 лютого, у Рокитненській гімназії відбулося урочисте відкриття першого на Кременчуччині терапевтичного кабінету іграшки, який створено в межах волонтерського проєкту арттерапевткині Вікторії Назаревич «Toy Therapy Room».
Терапевтична кімната іграшки — це простір для відновлення, де дитина та дорослий зможуть знайти ресурс впоратися з важкими емоціями, повернути хороший настрій, надію і посилити стійкість до травм.
На урочистому відкритті були присутні директор гімназії Дмитро Боярський, робітники навчального закладу, психологиня Любов Шаврова, а також гості: голова Омельницької сільської ради Андрій Пирог, староста села Рокитне Олена Лагай та інші.
Захід почався у залі біля оформленої фотозони, але повітряна тривога змусила всіх учасників перейти в укриття, де й продовжилися урочистості.
Зазначимо, що укриття в Рокитненській гімназії обладнане потужною вентиляцією, системою освітлення. В укритті проведений капітальний ремонт, встановлені парти, стільці й столи для того, щоб освітній процес не припинявся.
Саме про те, як допомогти дітям, які знаходяться в стані війни, інтегруватися в шкільне середовище, говорили під час відкриття терапевтичної кімнати іграшки.
Директор Рокитненської гімназії Дмитро Боярський зазначив, що в гімназії навчаються 135 дітей віком від 6 до 15 років. Майже всі вони потребують психологічної підтримки, бо кожен день чують сирени й відчувають небезпеку. Все це відображається на здоров’ї дітей.
Про важливість відкриття ігрового простору говорила також староста села Рокитне Олена Лагай. Разом з дітьми жінка взяла участь у майстер-класі з виготовлення іграшок, який провела психологиня гімназії Любов Шаврова. Вона також розповіла про головну мету проєкту — створити безпечний простір для дітей з іграшкою, де вони зможуть відвернутися, виразити свої почуття, знайти підтримку психолога та обрати ту іграшку, яка допоможе прожити наслідки війни.
Головною іграшкою в кімнаті є Хібукі (у перекладі «обійми») — це унікальна терапевтична іграшка, яка виникла у 2006 році в Ізраїлі. Сьогодні Хібукі намагається якомога більше обійняти дітей в Україні, допомагає їм пережити травму, впоратися з болем, втратою й руйнуваннями.
Протягом заходу учні гімназії виконували пісні, читали вірші, після чого під аплодисменти проголосили 6 лютого 2024 року — Днем народження терапевтичної кімнати в Рокитненській гімназії.
Після відбою всі охочі відвідали терапевтичну кімнату й роздивилися всі іграшки, книжки та куточок релаксу, обладнані для дітей й дорослих Рокитненської гімназії.
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