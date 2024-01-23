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Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів двох груп

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 123

 

Терміново потрібні люди з II (-) та III (-) групами крові

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Загалом, існує гостра потреба в таких групах крові: II (-) та III (-).

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого;
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити. 

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00. На вулиці Івана Мазепи, 8.

З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-326-26-62.

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Автор: Дарія Згура
Теги: донори кров станція переливання крові Кременчук
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