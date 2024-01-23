У Полтаві собака впав у каналізацію

Вчора, 22 січня, о 16.20, на вулиці Київське шосе у Полтаві собака впав у каналізаційний колектор. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Самотужки дістати домашнього улюбленця господарям не вдалося, тож вони викликали рятувальників.
Надзвичайники за допомогою драбини спустилися у колектор, підняли собаку на поверхню та передали чотирилапого власниці.
Нагадаємо, що у Кременчуці чоловікові підкинули труп чужого кота з ознаками насильницької смерті.
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