У Полтаві собака впав у каналізацію

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Вчора, 22 січня, о 16.20, на вулиці Київське шосе у Полтаві собака впав у каналізаційний колектор. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Самотужки дістати домашнього улюбленця господарям не вдалося, тож вони викликали рятувальників.

Надзвичайники за допомогою драбини спустилися у колектор, підняли собаку на поверхню та передали чотирилапого власниці.

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