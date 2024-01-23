Під Бахмутом загинув військовослужбовець Кременчуцького РТЦК та СП старший солдат Михайло Вознюк

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

Під Бахмутом загинув військовослужбовець Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) старший солдат Михайло Вознюк. Про це повідомляє пресслужба військкомату.

Військовий родом з Волині з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист країни, спочатку водієм в Кременчуцькому РТЦК та СП, а потім у лавах 97 ОМБр.

Унаслідок ворожого обстрілу позицій російськими військами, Михайло загинув від поранень, несумісних з життям.

— На жаль, це не перша втрата серед військовослужбовців Кременчуцького РТЦК та СП. Увесь колектив висловлює свої співчуття дружині Наталії та батькам Міші, — йдеться в повідомленні терцентру.

Поховання проходитиме в селі Троянівка Волинської області, де проживають батьки Михайла.