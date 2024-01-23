Під Бахмутом загинув військовослужбовець Кременчуцького РТЦК та СП старший солдат Михайло Вознюк

Під Бахмутом загинув військовослужбовець Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) старший солдат Михайло Вознюк. Про це повідомляє пресслужба військкомату.
Військовий родом з Волині з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист країни, спочатку водієм в Кременчуцькому РТЦК та СП, а потім у лавах 97 ОМБр.
Унаслідок ворожого обстрілу позицій російськими військами, Михайло загинув від поранень, несумісних з життям.
Поховання проходитиме в селі Троянівка Волинської області, де проживають батьки Михайла.
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