У Кременчуці відбудеться майстер-клас для дітей з виготовлення світловідбивачів разом з поліцією

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

Участь безкоштовна

Завтра, 23 січня, у центрі життєстійкості «Місце сили» відбудеться майстер-клас «Будь помітним» з виготовлення світловідбивальних елементів разом з патрульною поліцією. Про це ТЪ повідомила координаторка проєкту Надія Купенко. На захід запрошують дітей від 5 років та їхніх батьків. Участь безкоштовна. Запис за телефоном 0992465990 — Viber, Telegram. Коли: 23 січня о 16.00. Де: вулиця Шевченка, 64 (вхід з двору). Нагадаємо, у центрі життєстійкості «Місце сили» проходять безоплатні майстер-класи, кіноперегляди, також можна отримати індивідуальні та групові консультації психолога.

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