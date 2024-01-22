У Кременчуці відбудеться майстер-клас для дітей з виготовлення світловідбивачів разом з поліцією

Завтра, 23 січня, у центрі життєстійкості «Місце сили» відбудеться майстер-клас «Будь помітним» з виготовлення світловідбивальних елементів разом з патрульною поліцією. Про це ТЪ повідомила координаторка проєкту Надія Купенко.
На захід запрошують дітей від 5 років та їхніх батьків. Участь безкоштовна. Запис за телефоном 0992465990 — Viber, Telegram.
Коли: 23 січня о 16.00.
Де: вулиця Шевченка, 64 (вхід з двору).
Нагадаємо, у центрі життєстійкості «Місце сили» проходять безоплатні майстер-класи, кіноперегляди, також можна отримати індивідуальні та групові консультації психолога.
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