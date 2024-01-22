Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Афіша

У Кременчуці відбудеться майстер-клас для дітей з виготовлення світловідбивачів разом з поліцією

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

 

Участь безкоштовна

Завтра, 23 січня, у центрі життєстійкості «Місце сили» відбудеться майстер-клас «Будь помітним» з виготовлення світловідбивальних елементів разом з патрульною поліцією. Про це ТЪ повідомила координаторка проєкту Надія Купенко.

На захід запрошують дітей від 5 років та їхніх батьків. Участь безкоштовна. Запис за телефоном 0992465990 — Viber, Telegram.

Коли: 23 січня о 16.00.

Де: вулиця Шевченка, 64 (вхід з двору).

Нагадаємо, у центрі життєстійкості «Місце сили» проходять безоплатні майстер-класи, кіноперегляди, також можна отримати індивідуальні та групові консультації психолога.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: майстер-клас діти флікери поліція центр життєстійкості
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх