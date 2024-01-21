У Горішніх Плавнях створюють умови для безпечного навчання

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 80 Партнерський проєкт

В Горішньоплавнівській ЗОШ № 3 імені Віктора Нижниченка триває будівництво сучасної захисної споруди. Завершено роботи зі створення монолітного залізобетонного об’єкта. Незабаром розпочнеться реалізація завдань щодо облаштування приміщення укриття. Впровадження проєкту здійснюється коштом бюджету громади. Деталі повідомило видання «Хроніки тижня».

Наприкінці минулого тижня міський голова Дмитро Биков та його заступники Олександр Чуприна й Іван Павленко відвідали школу. Вони ознайомилися з перебігом робіт із будівництва укриття.

Створення захисної споруди в одній з найбільших шкіл регіону розпочалося у вересні минулого року. При цьому школа №3, зазначив мер, це єдиний освітній заклад громади, де від початку проєктом не було передбачено ані підвального приміщення, ані найпростішого укриття.

«Сьогодні вже повністю виконані роботи зі створення монолітної залізобетонної споруди, — повідомив Дмитро Биков. — Через тиждень-два розпочнеться реалізація завдань щодо облаштування приміщення цієї споруди, зокрема, прокладання й монтаж інженерних мереж для тепло-, водо-, електропостачання, водовідведення, вентиляції та кондиціювання — тобто всіх систем життєзабезпечення».

Міський голова наголосив, що «укриття має бути не лише безпечним, а й комфортним як для учнів, так і для педагогів та всього обслуговуючого персоналу».

«Вважаю, що це буде найкраща, найсучасніша споруда цивільного захисту в місті», — зауважив мер.

Проєктування укриття, вказав він, розпочалося ще у 2022 році. Однак процедури проходження експертизи, оформлення дозвільних документів тривали майже рік. На реалізацію проєкту вже використано 9 млн грн із бюджету громади. Для завершення будівництва об’єкта цивільного захисту, яке заплановане на кінець червня поточного року, знадобиться ще близько 11 млн грн.

«Ми розраховуємо, що після Перемоги приміщення укриття можна буде використовувати для позашкільної роботи з учнями», — зауважив Дмитро Биков.

Зокрема, для занять фізкультурою й спортом, наприклад, тенісом. Також тут можна буде проводити заняття з трудового навчання, зосередивши увагу на практичному аспекті викладання предмета.

«У дітей є потреба щось створювати, майструвати. Це приміщення може стати простором для діяльності юних винахідників та майстрів. Головна мета таких занять — формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя в умовах високотехнологічного суспільства», — підсумував Дмитро Биков.