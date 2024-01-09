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Хто із кременчужан 10 січня опиниться без світла

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 289

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 10 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Бригадна, 3/3-16;
  • туп. Бригадний, 3-8;
  • вул. Б.Хмельницького, 53, 112/1;
  • вул. Г.Боплана, 4-15/9;
  • вул. Затонна, 24;
  • пров. Центральний, 8, 10;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий,3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • п-д Ополченський 6-14;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр-д Пілотів, 4-49;
  • вул. Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Я.Мудрого, 1-32;
  • вул. Івана Мазепи, 39-51;
  • вул. Шевченка, 54/43;
  • вул. Івана Підкови, 1/67 – 12/66;
  • вул. Капітана Трусова, 50/18 – 81;
  • вул. Квітки Цісик, 18/50;
  • вул. Майора Пугача, 21-78;
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Космічна (район ринку).

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки, вул. Центральна, 9, 11, 13.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла
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