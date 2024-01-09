Хто із кременчужан 10 січня опиниться без світла
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 10 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Бригадна, 3/3-16;
- туп. Бригадний, 3-8;
- вул. Б.Хмельницького, 53, 112/1;
- вул. Г.Боплана, 4-15/9;
- вул. Затонна, 24;
- пров. Центральний, 8, 10;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий,3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- п-д Ополченський 6-14;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр-д Пілотів, 4-49;
- вул. Сагайдачного, 8-15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Я.Мудрого, 1-32;
- вул. Івана Мазепи, 39-51;
- вул. Шевченка, 54/43;
- вул. Івана Підкови, 1/67 – 12/66;
- вул. Капітана Трусова, 50/18 – 81;
- вул. Квітки Цісик, 18/50;
- вул. Майора Пугача, 21-78;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Космічна (район ринку).
З 8.00 до 16.00
- с. Потоки, вул. Центральна, 9, 11, 13.
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