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Кременчук, Спорт

Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 0 Новини компаній

У кожній ваговій категорії виступали від 15 до 25 учасників

15 грудня в Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо, який прийняв 24 команди й 318 учасників різних вікових категорій з дев’яти областей України. Журі обирати кращих було вкрай непросто: чи не в кожній ваговій категорії виступали від 15 до 25 учасників. Метою всеукраїнських змагань стала підтримка Збройних сил України: стартові внески за участь у змаганнях були спрямовані на придбання необхідного спорядження для бійців та бійчинь.

Горішньоплавнівці привезли додому чотири призові місця. Срібло змагань виборов Дмитро Дігтярь, бронзу — Анна Приходько, Єва Поворознік, Єлизавета Прядко. Почесне п’яте місце — в руках Кирила Чалого та Євгенія Мартинюка. Юрій Ляшенко, тренер команди, що представляла на турнірі клуб «Елефант» з Горішніх Плавнів, зазначив на своїй сторінці в Facebook, що задоволений результатами підопічних.

Втім зрозуміло, що зупинятися на досягнутому дзюдоїсти не збираються, — попереду не менш виснажливі тренування, щоб вперто прямувати до нових, значно більших висот.

Спортсмени висловили вдячність Єристівському ГЗК, який входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, за надану підтримку. Підприємство допомогло з організацією перевезень дзюдоїстів до місця змагань і назад. Загалом компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині щороку вкладає чималі кошти для підтримки олімпійських видів спорту як на території населених пунктів, де розташовані гірничо-збагачувальні комбінати, так і загалом у регіоні та Полтавській області.

«Вкладаючи у спорт, у розвиток дітей та молоді, ми вкладаємо в наше майбутнє», — говорять у компанії.
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Автор: Аліса Котова
Теги: дзюдо
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