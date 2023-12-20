У Полтаві чоловік стріляв у автомобіль

18 грудня в одному з дворів Полтави місцевий мешканець розпочав стрілянину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Правоохоронці повідомляють, що чоловік стріляв у заднє скло припаркованого у дворі автомобіля.
Ситуацію коментує Ігор Гурин, начальник відділення поліції № 1 Подільського району міста Полтави:
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Слідчі з’ясовують додаткові факти події.
Нагадаємо, минулого тижня у центрі Кременчука чоловік стріляв із травматичного пістолета.
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