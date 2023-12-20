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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік стріляв у автомобіль

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 116

 

Автівка була припаркована в одному з дворів міста

18 грудня в одному з дворів Полтави місцевий мешканець розпочав стрілянину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці повідомляють, що чоловік стріляв у заднє скло припаркованого у дворі автомобіля. 

Ситуацію коментує Ігор Гурин, начальник відділення поліції № 1 Подільського району міста Полтави:

Правопорушником виявився 37-річний місцевий мешканець. Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями та набої. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

 

Слідчі з’ясовують додаткові факти події.

Нагадаємо, минулого тижня у центрі Кременчука чоловік стріляв із травматичного пістолета.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: стрілянина Полтава хуліганство
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