У Полтаві чоловік стріляв у автомобіль

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Автівка була припаркована в одному з дворів міста

18 грудня в одному з дворів Полтави місцевий мешканець розпочав стрілянину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці повідомляють, що чоловік стріляв у заднє скло припаркованого у дворі автомобіля.

Ситуацію коментує Ігор Гурин, начальник відділення поліції № 1 Подільського району міста Полтави:

Правопорушником виявився 37-річний місцевий мешканець. Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями та набої. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Слідчі з’ясовують додаткові факти події.

Нагадаємо, минулого тижня у центрі Кременчука чоловік стріляв із травматичного пістолета.