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Домашнє насилля, боротьба з негодою та врятовані цуценята: як минули вихідні на Кременчуччині

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 152

  

Ранкове зведення від поліції та надзвичайників

11 грудня Кременчуцька районна військова адміністрація інформує про те, як минули попередні три доби у Кременчуцькому районі.

Працівники Національної поліції:

  • виїздили на 16 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;
  • склали 10 адмінпротоколів за нетверезе водіння;
  • склали 16 адмінпротоколів за домашнє насильство.
  • затримали 5 громадян за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виїздили на такі надзвичайні події:

  • пожежа у тролейбусі в Кременчуці на проспекті Лесі Українки, 142 — 14 рятувальна частина (ДПРЧ);
  • 3 випадки буксирування автомобілів внаслідок несприятливих погодних умов у Семенівці та 2 випадки у Глобиному — 8 ДПРП та 6 ДПРП;
  • пожежа у житловому будинку у селі Максимівка — 14 ДПРЧ м. Кременчук, пожежна охорона (МПО) Піщане, МПО Градизьк;
  • пожежа у котельні у Козельщині — 7 ДПРП;
  • 2 випадки аварійного відкриття дверей у Кременчуці (16 ДПРЧ) та 1 випадок у Козельщині (7 ДПРП);
  • врятовані із колодязя цуценята у Семенівській громаді — 8 ДПРП.

Нагадаємо, також 10 грудня у Нових Санжарах жінка впала в колодязь.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа домашнє насилля алкоголь поліція ДСНС
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