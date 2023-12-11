Домашнє насилля, боротьба з негодою та врятовані цуценята: як минули вихідні на Кременчуччині
Сьогодні, 09:43
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Ранкове зведення від поліції та надзвичайників
11 грудня Кременчуцька районна військова адміністрація інформує про те, як минули попередні три доби у Кременчуцькому районі.
Працівники Національної поліції:
- виїздили на 16 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;
- склали 10 адмінпротоколів за нетверезе водіння;
- склали 16 адмінпротоколів за домашнє насильство.
- затримали 5 громадян за зберігання та розповсюдження наркотиків.
Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виїздили на такі надзвичайні події:
- пожежа у тролейбусі в Кременчуці на проспекті Лесі Українки, 142 — 14 рятувальна частина (ДПРЧ);
- 3 випадки буксирування автомобілів внаслідок несприятливих погодних умов у Семенівці та 2 випадки у Глобиному — 8 ДПРП та 6 ДПРП;
- пожежа у житловому будинку у селі Максимівка — 14 ДПРЧ м. Кременчук, пожежна охорона (МПО) Піщане, МПО Градизьк;
- пожежа у котельні у Козельщині — 7 ДПРП;
- 2 випадки аварійного відкриття дверей у Кременчуці (16 ДПРЧ) та 1 випадок у Козельщині (7 ДПРП);
- врятовані із колодязя цуценята у Семенівській громаді — 8 ДПРП.
Нагадаємо, також 10 грудня у Нових Санжарах жінка впала в колодязь.
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