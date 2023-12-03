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Кременчук, Освіта

Дебатна команда школи № 1 Горішніх Плавнів стала призером обласних змагань

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 158

Підготували команду до інтелектуальних змагань тренери-вчителі історії школи № 1 Лариса Процюк та Тимофій Волков

24-25 листопада у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся другий тур обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2023». Горішньоплавнівську громаду на них представляла команда-переможець I туру гри — «Кредо» із ЗОШ №1. 

Як повідомляє видання «Хроніки тижня», два дні поспіль 20 команд з усієї Полтавщини змагалися за першість у грі. Команда «Кредо» у складі Софії Бондар, Єви Запорожцевої та Насті Самоходської, за підсумками заключного туру обласних змагань, посіла третє місце.

Єва Запорожцева визнана кращим спікером турніру та нагороджена дипломом. Підготували команду до інтелектуальних змагань тренери-вчителі історії школи №1 Лариса Процюк та Тимофій Волков.

Нагадаємо, І тур обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2023» — на міському рівні — відбувся у Центрі дитячої та юнацької творчості Горішніх Плавнів 14 листопада. У ньому взяли участь учні 9-11 класів загальноосвітніх закладів громади. Учасникам гри було запропоновано дві теми: про вплив соціальних мереж на молодь та твердження про повернення більшості біженців після війни до України. Перемогу та право представляти громаду на обласному рівні виборола команда дискусійного клубу «Кредо» зі школи №1.

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Автор: Варвара Мельничук
Теги: Горішні Плавні дебати школярі
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