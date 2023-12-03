У Міському палаці культури відбувся благодійний концерт на підтримку української армії

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У неділю, 3-го грудня, в малому залі Кременчуцького міського палацу культури відбувся благодійний концерт «Відкрити серце до добра», присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю. Програма на підтримку Збройних сил України почалася з привітання членів громадської організації «На крилах надії України» та всіх кременчужан, хто також прийшов в зал, щоб поспілкуватися та послухати виступи творчих колективів Кременчуччини.

Голова ГО Марина Нестеренко привітала всіх присутніх та розповіла про діяльність організації. Там проводяться майстер-класи, свята, виставки, екскурсії та багато цікавих заходів.

Марина Вікторівна наголосила, що в організації багато людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які тут отримують допомогу у вигляді продуктових наборів, одягу, а також психологічну підтримку. Вони можуть відвідувати вокальний гурток, масажний кабінет й спробувати свої сили на творчих заняттях.

Усіх присутніх запросили доєднатися до організації: або стати її членами, або волонтерами, які допомагають людям з інвалідністю.

— У нашому суспільстві багато людей з обмеженими можливостями, вони потребують сторонньої допомоги, але всі вони сильні духом та не здаються перед труднощами. Навпаки шукають нові способи й можливості жити повноцінним життям, — наголосила Марина Нестеренко.

У підтвердження цього ведучі розповіли історію незрячої вокалістки з Полтавщини Олени Ковтун, яка брала участь в шоу «Україна має талант» та успішно виступила там. Усі глядачі стоячи аплодували дівчині — її мрія стати співачкою здійснилася.

Олена збиралася відвідати благодійний концерт, але не змогла бути присутньою особисто, тож передала всім привітання й побажання здоров’я, миру та віри у свої сили та у світле майбутнє.

Під час заходу багато говорили про життя людей з інвалідністю, про їх захоплення, про труднощі, з якими стикаються. А ще співали, читали вірші, танцювали та збирали гроші на ЗСУ — їх передадуть на підтримку наших захисників.