Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:05 Переглядів: 164

У суботу похмура погода та сніг з дощем, а у неділю – без опадів та іноді зʼявлятиметься сонечко

Вихідними кременчужанам прогнозують мінливу погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 2 грудня, вдень очікується +2°C. Протягом усього дня у Кременчуці буде триматися хмарна погода. Напрямок вітру буде східного напрямку. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.

Наступного дня, 3 грудня, вдень стовпчики термометрів покажуть +6°C. У Кременчуці сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Напрямок вітру постійно змінюватиме свої напрямки. Опадів не очікується.