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Свята наближаються: діти з Нової Галещини отримають від Біланівського ГЗК солодкі подарунки

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 80 Партнерський проєкт

 

Це 183 яскраві пакунки з солодощами, на які так чекає малеча до новорічних свят

За доброю традицією Біланівський ГЗК, який входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, підготував смаколики для дітей з Новогалещинської громади. Це 183 яскраві пакунки з солодощами, на які так чекає малеча до новорічних свят.
До 6 грудня, Дня святого Миколая, солодкі подарунки традиційно отримають вихованці закладу дошкільної освіти «Казка», учні 1-4-их класів ліцею та діти з інвалідністю Новогалещинської громади.

– Попри складні часи продовжуємо реалізувати соціальні проєкти на території громад, де розташовані підприємства Ferrexpo. Наша соціально відповідальна компанія й надалі дбає про те, аби в дітей було щасливе дитинство, — наголосив Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК й керівник проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Діти з Нової Галещини отримують солодкі подарунки до новорічних свят майже 10 років поспіль. Проєкт реалізується в рамках потужної співпраці Біланівського ГЗК з Новогалещинською громадою, яка передбачає реалізацію соціально значущих проєктів, підтримку освітньої, медичної галузей і галузі фізичної культури й спорту, а також допомогу громадянам, які найбільше цього потребують.

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Автор: на правах реклами
Теги: Ferrexpo діти Нова Галещина солодощі
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