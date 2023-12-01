Свята наближаються: діти з Нової Галещини отримають від Біланівського ГЗК солодкі подарунки

За доброю традицією Біланівський ГЗК, який входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, підготував смаколики для дітей з Новогалещинської громади. Це 183 яскраві пакунки з солодощами, на які так чекає малеча до новорічних свят.
До 6 грудня, Дня святого Миколая, солодкі подарунки традиційно отримають вихованці закладу дошкільної освіти «Казка», учні 1-4-их класів ліцею та діти з інвалідністю Новогалещинської громади.
Діти з Нової Галещини отримують солодкі подарунки до новорічних свят майже 10 років поспіль. Проєкт реалізується в рамках потужної співпраці Біланівського ГЗК з Новогалещинською громадою, яка передбачає реалізацію соціально значущих проєктів, підтримку освітньої, медичної галузей і галузі фізичної культури й спорту, а також допомогу громадянам, які найбільше цього потребують.
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