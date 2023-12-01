Молодшому лейтенанту Сергію Федорцю у Кременчуцькій РВА вручили «Срібний хрест»

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Сьогодні, 1 грудня, молодшому лейтенанту Сергію Федорцю в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації вручили нагрудний знак «Срібний хрест». Нагороду захиснику України передав начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, а Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України №1817 від 14 серпня 2023 року про нагородження зачитав т.в.о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

Згідно з Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України, молодший лейтенант Сергій Федорець нагороджений за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Він народився 7 червня 1984 року, а 26 лютого 2022 року був прийнятий на військову службу по мобілізації до роти охорони 4 відділу Кременчуцького РТЦК та СП на посаду стрільця у званні «солдат».

У грудні 2022 року Сергій вступив до Одеської військової академії, де здобув первинне офіцерське звання «молодший лейтенант». А після навчання потрапив у 45 Окремий стрілецький батальйон на посаду командира 2 взводу 3 стрілецької роти.

Брав участь у боях за територіальну цілісність та незалежність України в районі населених пунктів Авдіївка та Новобахмутівка.

– Я родом з Козельщинського району, з села Солониця. У нас з братом автомобільний бізнес, своє СТО. І в день вторгнення, усі зібралися з друзями, один із них тут зі мною сьогодні. Будували блокпости. 27 числа нас викликали до військкомату з військовими квитками. І ми вступили до лав Збройних сил України. До цього я строкову службу не служив. Це для мене нове все було. Особливо, коли ми прибули у військову частину в корочці було вказано, що я командир 2-го взводу 3-ї стрілецької роти. Але, оскільки я був єдиний офіцер в роті, ще виконував обов'язки т.в.о. командира 3-ї роти, – розповів Сергій.

На нагородження до районної військової адміністрації разом з Героєм прийшли його дружина Євгенія, донька Арина та його військові друзі Ігор та Сергій.

– Він залишив нам свого брата, сказав: «на підтримку» і все. А сам зібрався та пішов воювати. Ми любимо його за те, що він у нас є. Він дуже добра людина, завжди прийде на допомогу, дуже добре, що він у нас є, – розповіла дружина військового Євгенія.

– Він дуже хороший, завжди підтримує, завжди йде на зустріч, – говорить донька військового Арина.

– Ми з роботи приїхали вже після обіду і зустрілись у спортивному залі. І він каже: – «Ну, завтра, напевне, йдемо до військкомату чи до громади до нашої та будемо в якісь формування вступати». Ми взяли свою власну зброю, прийшли до громади та вступили в територіальну оборону. Ну, і згодом перейшли на блокпости, а з блокпостів перейшли в роту охорони. Це на 100% заслужена нагорода. Він дуже відповідальна людина, дуже ставиться відповідально до всіх. Завжди думає про людей, про свій колектив і завжди може аргументувати своє рішення, – розповів військовий Ігор.

– О 6.00 з Києва подзвонила дочка та сказала, що бомблять Київ. Тоді я поїхав на роботу, зв'язався з керівництвом, передав справу та поїхав до військкомату. Із Сергієм познайомилися вже в роті охорони, до цього один одного не знали. Він – людина безвідмовна і з основної маси військовослужбовців виділявся тим, що, якщо потрібно було заготовляти дрова, ремонтувати техніку, попри те, що після наряду він чи ні, спав уночі чи ні, він завжди був туди наперед і робив все, що необхідно було робити. Не було в нього такого, що він заморився чи хай хтось другий виконає. На нього завжди можна було покластися. І після нього не треба було перевіряти, зроблено воно добре чи не зроблено, – розповів Сергій, старшина роти охорони 4-го відділу Кременчуцького РТЦК та СП Сергій.

Це перша нагорода Сергія Федорця.

Нагадаємо, розвіднику Сергію Карайбіді у Кременчуцькій РВА вручили другий орден «За мужність»