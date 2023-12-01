Кременчуцький спортсмен виборов дві золоті медалі на Чемпіонаті Світу з багатоборств

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Кременчуцький спортсмен Андрій Журба, студент Фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, здобув дві золоті медалі на Чемпіонаті Світу з військово-спортивних багатоборств. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Змагання відбувалися у Вроцлаві з 17 до 19 листопада. Претендентами на звання чемпіонів були 239 спортсменів із 15 країн світу.

Золоті медалі Андрій отримав у версії Б-3 повний контакт та у багатоборстві.