У Кременчуці за кілька місяців кулінарний хаб розпочне навчання кухарів

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30 листопада фахівці Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації під час проведення установчої наради повідомили, що у лютому наступного року Кременчуцький кулінарний хаб розпочне навчання кухарів. Про це інформує пресслужба Полтавської ОВА.

На нараді обговорили питання подальшої співпраці закладів професійної освіти з територіальними громадами, підготовки навчання кухарів закладів освіти Полтавщини, формування та наповнення груп, які навчатимуться в кулінарних хабах.

Нагадаємо, перший в області кулінарний хаб відкрили на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 у Кременчуці.