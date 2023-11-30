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Кременчук, Освіта

У Кременчуці за кілька місяців кулінарний хаб розпочне навчання кухарів

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 329

 

Працівники Департаменту освіти і науки провели установчу нараду

30 листопада фахівці Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації під час проведення установчої наради повідомили, що у лютому наступного року Кременчуцький кулінарний хаб розпочне навчання кухарів. Про це інформує пресслужба Полтавської ОВА.

На нараді обговорили питання подальшої співпраці закладів професійної освіти з територіальними громадами, підготовки навчання кухарів закладів освіти Полтавщини, формування та наповнення груп, які навчатимуться в кулінарних хабах.

Нагадаємо, перший в області кулінарний хаб відкрили на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук хаб
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