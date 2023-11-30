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Спорт

Футбольна команда «Гірник-Спорт» успішно завершила першу частину сезону

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 136 Партнерський проєкт

 

Голкіпер «Гірника-Спорт» вдалося надійно захистити ворота від контратак супротивника

Гравці «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів показали гідну гру у заключному турі, що відбувся 25 листопада на Кіровоградщині, під час гри з лідером сезону в групі «Б» Першості України серед клубів Першої ліги — командою «Інгулець». 

Футболісти команди «Гірник-Спорт» під час матчу контролювали м’яч і викладалися на повну.  Вже у першому таймі суперники це відчули — на 21-ій хвилині «Інгульцю» забив перший гол Артем Нижник. Кілька спроб господарів поля відігратися були невдалі, та й весь другий тайм був доволі напруженим для Ярослава Проценка, голкіпера «Гірника-Спорт», втім гравцю вдалося надійно захистити ворота від контратак супротивника.

Окрім пенальті на останніх хвилинах матчу, з якого воротар все ж пропустив гол від капітана «Інгульця» Віталія Кольцова. Гра звершилася нічиєю — 1:1. 

— Я задоволений хлопцями, вони добре відіграли з огляду на майстерність суперників. Звісно, будемо працювати над увагою та концентрацією під час передач м’яча, втім сьогодні гравці проявили характер», — підсумував результати гри Валерій Куценко, головний тренер ФК «Гірник-Спорт». 

Із 17 очками «Гірник-Спорт» завершив першу частину сезону на сьомому місці турнірної таблиці Першої ліги Чемпіонату України. Залікові бали зберігаються в команди й у другій частині сезону, який розпочнеться вже навесні 2024 року.

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Фейсбук ФК «Гірник-Спорт»
Теги: футбол Гірник-Спорт
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