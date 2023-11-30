Футбольна команда «Гірник-Спорт» успішно завершила першу частину сезону

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 136 Партнерський проєкт

Гравці «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів показали гідну гру у заключному турі, що відбувся 25 листопада на Кіровоградщині, під час гри з лідером сезону в групі «Б» Першості України серед клубів Першої ліги — командою «Інгулець».

Футболісти команди «Гірник-Спорт» під час матчу контролювали м’яч і викладалися на повну. Вже у першому таймі суперники це відчули — на 21-ій хвилині «Інгульцю» забив перший гол Артем Нижник. Кілька спроб господарів поля відігратися були невдалі, та й весь другий тайм був доволі напруженим для Ярослава Проценка, голкіпера «Гірника-Спорт», втім гравцю вдалося надійно захистити ворота від контратак супротивника.

Окрім пенальті на останніх хвилинах матчу, з якого воротар все ж пропустив гол від капітана «Інгульця» Віталія Кольцова. Гра звершилася нічиєю — 1:1.

— Я задоволений хлопцями, вони добре відіграли з огляду на майстерність суперників. Звісно, будемо працювати над увагою та концентрацією під час передач м’яча, втім сьогодні гравці проявили характер», — підсумував результати гри Валерій Куценко, головний тренер ФК «Гірник-Спорт».

Із 17 очками «Гірник-Спорт» завершив першу частину сезону на сьомому місці турнірної таблиці Першої ліги Чемпіонату України. Залікові бали зберігаються в команди й у другій частині сезону, який розпочнеться вже навесні 2024 року.