Кременчужани зі штурмової бригади «Лють» просять допомогти у зборі коштів на авто «Багі»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 112

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» — це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка, призначений для відсічі та захисту від збройної агресії російської Федерації проти України. У цьому підрозділі служать багато чоловіків з Кременчука.

Під час виконання бойових завдань та завдань з евакуації поранених хлопців командир 1 роти штурмового батальону «Лють» (мешканець кременчуцької Раківки) збирає кошти на авто «Багі».

Терміново потрібно для роботи. Будь ласка не будьте в стороні… Дайте нам шанс для життя та евакуації наших хлопців», — пише у соцмережах ще один військовий.

Перераховувати кошти військові просять на картку Монобанку 5375411210326331 або за посиланням.