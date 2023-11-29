Кременчужани зі штурмової бригади «Лють» просять допомогти у зборі коштів на авто «Багі»

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» — це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка, призначений для відсічі та захисту від збройної агресії російської Федерації проти України. У цьому підрозділі служать багато чоловіків з Кременчука.
Під час виконання бойових завдань та завдань з евакуації поранених хлопців командир 1 роти штурмового батальону «Лють» (мешканець кременчуцької Раківки) збирає кошти на авто «Багі».
Перераховувати кошти військові просять на картку Монобанку 5375411210326331 або за посиланням.
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