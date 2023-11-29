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Надзвичайні новини, Полтавщина

Убив знайомого, бо приревнував дружину: правоохоронці розкрили злочин, скоєний у 2016 році

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 446

 

На винного чекає позбавлення волі терміном 10,5 років

Глобинський районний суд виніс вирок чоловікові за злочин, скоєний у 2016 році. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За вироком суду він має відбути 10,5 років за ґратами.

Правоохоронці розкрили злочин у червні 2023 року, а скоєний він був аж у жовтні 2016 року.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння приревнував свою співмешканку до товариша та вдарив його мінімум п’ять разів по голові тупим предметом (за висновками експертів — дерев’яною табуреткою). Потім він перерізав потерпілому горло та відрізав статеві органи, а задля приховування злочину підпалив будинок та наказав співмешканці мовчати, пригрозивши фізичною розправою.

Зараз в обвинуваченого є час на апеляційне оскарження вироку суду.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: вбивство рішення суду
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