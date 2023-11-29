Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Як і де у Кременчуці дбають про людей поважного віку

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 278

 

Для них працює соціальна перукарня та організовують зустрічі із психологом

Для мешканців Кременчука пенсійного віку територіальні центри соціального обслуговування влаштовують корисні заходи та пропонують свою допомогу. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Наприклад, на базі  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради діє Університет третього віку, де на факультеті «Основи психології» для громадян організовують зустрічі із психологами. Заняття відбуваються за Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як» та програмою Israel Trauma Coalition in UA. Спеціалісти підбирають актуальні та важливі теми зустрічей, які допоможуть зберегти ментальне здоров’я, справлятися із тривожністю в умовах війни та набути навичок стресостійкості. Заняття відбуваються на базі територіального центру соціального обслуговування Крюківського району за адресою: вул. Ковальська, 10/2, детальну інформацію можна дізнатися за телефоном 093-527-13-28.

Також для людей похилого віку пільгових категорій та для людей з інвалідністю, які мешкають у віддалених районах міста, працюють соціальні перукарні. Послуга є безкоштовною, скористатися нею можна у приміщеннях контакт-центрів Автозаводського району міста. Виїзні бригади соціальних перукарів працюють щосереди. Отримати детальну інформацію можна за номерами телефонів на зображенні нижче.

 

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук допомога психолог
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх