Як і де у Кременчуці дбають про людей поважного віку

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 278

Для мешканців Кременчука пенсійного віку територіальні центри соціального обслуговування влаштовують корисні заходи та пропонують свою допомогу. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Наприклад, на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради діє Університет третього віку, де на факультеті «Основи психології» для громадян організовують зустрічі із психологами. Заняття відбуваються за Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як» та програмою Israel Trauma Coalition in UA. Спеціалісти підбирають актуальні та важливі теми зустрічей, які допоможуть зберегти ментальне здоров’я, справлятися із тривожністю в умовах війни та набути навичок стресостійкості. Заняття відбуваються на базі територіального центру соціального обслуговування Крюківського району за адресою: вул. Ковальська, 10/2, детальну інформацію можна дізнатися за телефоном 093-527-13-28.

Також для людей похилого віку пільгових категорій та для людей з інвалідністю, які мешкають у віддалених районах міста, працюють соціальні перукарні. Послуга є безкоштовною, скористатися нею можна у приміщеннях контакт-центрів Автозаводського району міста. Виїзні бригади соціальних перукарів працюють щосереди. Отримати детальну інформацію можна за номерами телефонів на зображенні нижче.